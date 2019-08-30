Топ-клубы обсуждают проект Лиги чемпионов с 96 командами

Европейские клубы обсуждают проект реформы еврокубков. Новая схема может быть применена после 2024 года. По проекту участие в Лиге чемпионов примут 96 команд.

Обсуждение реформы состоится в сентябре в Женеве. По сведениям The Sun, предполагается, что квалификация в Лигу чемпионов будет отменена. Вместо этого появятся 16 групп по 6 команд.

Таким образом, каждая из команд проведет по 10 матчей на групповом этапе (сейчас - 6). Из каждой группы по 2 лучшие команды выйдут в плей-офф, а точнее - в 1/16 финала (сейчас - 1/8).

Третья и четвертая команда из группы выйдут в 1/16 финала Лиги Европы. Пятая и шестая команды группы - в 1/16 финала третьего турнира, название которого не озвучено.

По реформе лучшие страны в таблице коэффициентов получат по шесть мест в турнире.

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