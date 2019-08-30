Панарин из-за водки чуть не закончил с хоккеем

Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал о том, как из-за алкоголя чуть не закончил со спортом. В молодом возрасте он впервые попробовал водку и практически был отчислен из интерната подмосковного "Витязя". Хоккеисту помог дедушка, который уговорил руководство школы дать Артемию еще один шанс.

По признанию Панарина, после этого он алкоголь не употребляет. С 2008 по 2013 год он выступал за "Витязь" во взрослой команде, после чего уехал в НХЛ. Хоккеист играл за "Чикаго" и "Коламбус", а этим летом перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс", став вторым по зарплате игроком в мире.

"Мы жестко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли. В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили чуть-чуть. Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга. Надуробасившись, пошли в сторону базы. Заходим в интернат, поднимаемся на этаж. Я скинул вещи у себя. Вскоре услышал какой-то стук. Дверь друга не открывается - соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и долбит рукой в дверь. Зачем - черт его знает, понятно же, что за ней никого не было. Чтобы не кидать его одного, ложусь рядом. И мы вместе долбим. Хотя могли спокойно протрезветь, а потом отмазаться: «Попробовали пивка». Думаю, меня оставили, потому что был талантливым. Директор школы Сергей Николаевич Левашов верил в меня. Спасибо ему ещё раз. А того парня, который долбил в дверь, исключили. В хоккей он давно не играет. Не повторяйте наших ошибок. Меня ведь сначала тоже выгнали. Только потом - после приезда деда и его уговоров, насколько я знаю, - всё-таки приняли решение оставить. Но подчеркиваю: это плохая история", - рассказал Панарин в интервью "РИА Новости".

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