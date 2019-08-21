"Спартак" показал моменты дерби с ЦСКА, которые остались за кадром

Пресс-служба "Спартака" показала моменты матча против ЦСКА, который в понедельник завершился победной красно-белых со счетом 2:1. В ролике смонтированы эпизоды, которые не вошли в трансляцию.



Спартак - ЦСКА - 2:1

Победу "Спартаку" принес защитник Самюэль Жиго, который сделал в этой игре дубль. Команда в шести турах набрала 11 очков. Красно-белые занимают четвертое место, отставая от лидирующего "Зенита" на три очка.

Сегодня столичная команда отправилась в Португалию с хорошим настроением. Игра с "Брагой" состоится в четверг и начнется в 21.45 по московскому времени. В воскресенье "Спартак" отправится в Самару, где проведет поединок с "Крыльями Советов", а 29 августа снова встретится с "Брагой", но уже в Москве на "Открытие Арене".

Красно-белые могут стать вторым участником группового турнира Лиги Европы от России. Ранее в эту стадию попал ЦСКА.

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