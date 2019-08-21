Болельщики "Спартака" с актером Назаровым не могут вылететь в Порту

Болельщики "Спартака" не могут вылететь в Португалию на матч Лиги Европы против "Браги". По сообщению фаната Олега Семенова, по техническим причинам задерживается рейс из Франкфурта-на-Майне в Порту

"Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака», ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров. Держим периметр", - написал Семенов.

Позже болельщик сообщил, что вылет задерживается еще больше: "Кина не будет. Lufthansa предлагает другой самолёт на Брагу. От того, когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам..."

Игра с "Брагой" состоится в четверг и начнется в 21.45 по московскому времени. В воскресенье "Спартак" отправится в Самару, где проведет поединок с "Крыльями Советов", а 29 августа снова встретится с "Брагой", но уже в Москве на "Открытие Арене".

Красно-белые могут стать вторым участником группового турнира Лиги Европы от России. Ранее в эту стадию попал ЦСКА.

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