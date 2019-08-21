Болельщики "Спартака" с актером Назаровым не могут вылететь в Порту

Болельщики "Спартака" не могут вылететь в Португалию на матч Лиги Европы против "Браги". По сообщению фаната Олега Семенова, по техническим причинам задерживается рейс из Франкфурта-на-Майне в Порту
"Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака», ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров. Держим периметр", - написал Семенов.
Позже болельщик сообщил, что вылет задерживается еще больше: "Кина не будет. Lufthansa предлагает другой самолёт на Брагу. От того, когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам..."
Игра с "Брагой" состоится в четверг и начнется в 21.45 по московскому времени. В воскресенье "Спартак" отправится в Самару, где проведет поединок с "Крыльями Советов", а 29 августа снова встретится с "Брагой", но уже в Москве на "Открытие Арене".
Красно-белые могут стать вторым участником группового турнира Лиги Европы от России. Ранее в эту стадию попал ЦСКА.
Читайте также:
Суд допустил Шипулина к выборам в Госдуму
Ярд пообещал нокаутировать Ковалева в Челябинске
Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?