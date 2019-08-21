Ярд пообещал нокаутировать Ковалева в Челябинске

Британский боксер Энтони Ярд заявил, что нокаутирует россиянина Сергея Ковалева. Бой состоится в Челябинске 24 августа под эгидой WBO.
"Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать все для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться. Мой боксерский опыт не такой большой, как у Сергея. Для меня не имеет значения, какое количество зрителей будет болеть за меня, я просто буду показывать все, что умею. У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США", - приводит ТАСС слова Ярда.
В активе 36-летнего россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.
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