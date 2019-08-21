Суд допустил Шипулина к выборам в Госдуму

Свердловский областной суд подтвердил регистрацию кандидата на довыборы в Госдуму бывшего биатлониста Антона Шипулина. Судьи отклонили иск другого кандидата, представителя "Справедливой России" Алексея Коровкина, сообщает "Екатеринбург Онлайн".

Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей. По словам руководителя свердловского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрея Кузнецова, основанием для иска стало наличие в собственности Шипулина "иностранных акций немецкого Commerzbank".

Шипулин является одним из самых успешных биатлонистов России последних лет. На его счету 44 личных подиума и 26 подиумов в эстафетных гонках. На Олимпиаде-2014 в Сочи он завоевал золото в мужской эстафете. С 2015 по 2018 год входил в тройку лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира.

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