Головин не стал бы менять "Монако" на "Реал" или "Барселону"

Футболист "Монако" Александр Головин отметил, что не стал бы менять клуб в этом году. По словам полузащитника, предложений не было, но он уже стал своим в клубе из Монте-Карлов.

"Если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал - "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды - мне так не нравится", - заявил Головин в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что игрок может перейти в итальянские "Милан" или "Интер". Во Франции он провел один сезон, в котором провел 30 матчей и забил 3 гола.

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