Шарапова вылетела с турнира в Торонто, Касаткина и Кузнецова победили

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира WTA в Торонто проиграла эстонке Аннет Контавейт. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Светлана Кузнецова победила китаянку Сио Ван в двух сетах - 6:2, 6:4. В следующем раунде она сыграет с лучшей из пары Мэдисон Кис - Донна Векич.
Дарья Касаткина обыграла немку Ангелик Кербер - 0:6, 6:2, 6:4. Соперницей в следующем раунде будет победительница пары Эжени Бушар - Бьянка Андрееску.
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