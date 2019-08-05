СК проводит проверку в связи с гибелью двух спортсменок в Севастополе

Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования родным и близким в связи со смертью спортсменок Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой. Девушки погибли 4 августа в районе бухты Омега в Севастополе.

Девушки утонули во время купания при шторме. Следственный комитет РФ проводит проверку этого инцидента. Тела девушек подняты на поверхность.

Жагупова становилась чемпионкой мира, победительницей чемпионата Европы и России, многократной обладательницей Кубка мира. Она была лидером сборной в разделе К-1. Гисмеева выигрывала серебро чемпионата мира, а также становилась чемпионкой мира по версии Всемирного союза кикбоксинга и карате (WKU).

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