"Спартак" узнал возможных соперников по 4-му рануду Лиги Европы

УЕФА провел жеребьевку 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Возможных соперников по этому этапу квалификации узнал московский "Спартак". Если команда выйдет в плей-офф, то сыграет с победителем пары "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия).
Красно-белые в 3-м раунде встретятся со швейцарским "Туном". Матчи состоятся 8 и 15 августа.
Матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.
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