В Казани задержаны девять фанатов ЦСКА и "Рубина"

Полиция в Казани задержала девять болельщиков после матча 4-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА. Восемь болельщиков армейцев и один казанской команды привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Болельщиков привлекли к административной ответственности: трех - по ст. 3.5 КоАП РФ ("Нарушение порядка размещения наружной информации"), четырех - по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), одного - по ст. 20.25 КоАП РФ ("Нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения"), еще одного - по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами"). Четверых из задержанных оштрафовали на 1 тыс. рублей каждого.

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