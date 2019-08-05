МВД отказалось возбуждать дело в отношении Глушакова

Адвокат Дарьи Глушаковой, жены футболиста Дениса Глушакова рассказал о том, что в отношении игрока не было возбуждено дело. Девушка подала заявление на полузащитника в декабре 2018 года, когда в сети появилась запись разговора супружеской пары.

Глушаков в нецензурной формы угрожал жене перед судом по бракоразводному процессу. По словам адвоката Чижикова, МВД отказалось возбудить уголовное дело, что стало удивительным для стороны Дарьи.

"МВД действительно отказалось возбуждать уголовное дело в отношении Дениса из-за его угроз жене. Мы этого не ожидали, иначе бы не подавали заявление. На данный момент задачи обжаловать решение не стоит, потому что пока мы разбираемся в причинах отказа. О дальнейших действиях по этому делу мне говорить сложно", — сказал Чижиков в беседе с "Чемпионатом".

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