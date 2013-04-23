Названа тройка самых переоценённых футболистов в истории

Портал Ace Football назвал тройку самых переоценённых футболистов в истории. Журналисты опросили около 6 тыс. болельщиков по всей Европе.

На первом этапе были отобраны 20 кандидатов, на втором опрос повторили и выяснили, что фанаты самым переоценённым игроком считают экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

За его кандидатуру отдали голоса 23,5% опрошенных. Вторым в списке стал хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (22%), третье место занял легендарный Пеле (20%).

"Правда.Ру" в 2013 году рассказывала о прощальном матче Джеррарда за "Ливерпуль".

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" нынешним летом проведет прощальный матч многолетнего капитана команды Стивена Джеррарда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как ожидается, 3 августа"Ливерпуль" на домашней арене "Энфилд" проведет товарищеский матч с "Олимпиакосом". Выбор соперника весьма символичен, поскольку именно в ворота греческого клуба полузащитник провел в 2004 году победный гол, что позволило ливерпульской команде выйти в следующий круг Лиги чемпионов и выиграть в этом году престижный трофей.

Все вырученные средства от продажи билетов на эту встречу будут переданы на благотворительность — в Фонд Джеррарда, помогающий детям с ограниченными возможностями, а также нуждающейся молодежи.

Джеррард провел в Ливерпуле всю свою игровую карьеру, являясь воспитанником команды. В 1998 году полузащитник дебютировал за основной состав. С 2003 года хавбек выходит на поле с капитанской повязкой. В составе "Ливерпуля" футболист выиграл два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, два Суперкубка, по одному разу поднимал над головой кубок УЕФА и Лиги чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок Европы.