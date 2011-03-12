Норвежский биатлонист заявил, что ему угрожают русские и украинцы

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен заявил, что русские и украинцы угрожали ему расправой из-за того, что он надел футболку с фотографией Владимира Путина. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию Dagbladet.

Мы в Норвегии уже привыкли к подобному. У нас тоже есть интернет-тролли", - объяснил Кристиансен.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Евгений Устюгов стал вице-чемпионом мира масс-старта в 2009 году.

Россиянин Евгений Устюгов выиграл третью медаль сборной нашей страны на чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает GZT.RU. В гонке с масс-старта он поразил все мишени на четырех огневых рубежах. Как передает РИА Новости, на финише Устюгов отстал от победившего норвежца Эмиля-Хегле Свендсена на 5 секунд. Бронза, пишет "Свободная пресса" , досталась итальянцу Лукасу Хоферу, который, как и Свендсен, допустил один промах.

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В мужском масс-старте среди россиян также выступали Максим Максимов, Иван Черезов, Андрей Маковеев и Максим Чудов. Это соревнование стало последним для мужчин в рамках данного мирового первенства: осталась только одна гонка, женская эстафета, которая пройдет в воскресенье, 13 марта. Напомним, что ранее серебряные медали завоевывали Максим Максимов в индивидуальной гонке на 20 км, а также мужская команда России в эстафете.

Ранее сообщалось, чтопобедительницей чемпионата мира по биатлону в дисциплине масс-старт стала немка Магдалена Нойнер. Соревнования, прошедшие в Ханты-Мансийске, завершились победой Нойнер с результатом 36 минут и 48 секунд. Биатлонистка допустила четыре промаха. Второе место с тремя промахами заняла Дарья Домрачева из Белоруссии. Замкнула тройку призеров норвежка Тура Бергер.

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Лучшей среди россиянок стала Ольга Зайцева: она заняла шестое место с двумя промахами. Помимо Зайцевой в масс-старте бежали еще две российские спортсменки - Анна Богалий-Титовец и Екатерина Юрлова.