В сети появились сканы материалов дела, заведенного в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме. Данные на нее передала сеть "ВКонтакте."
Подозрение вызвали 13 изображений, в которых унижается "негроидная раса» и религия на ее странице в «ВКонтакте».
В указана информация, которую администрация соцсети передала правоохранительным органам по их запросу, пишет TJ. Это данные об IP-адресах, с которых девушка заходила на страницу, историю изменения паролей, номера телефонов, прикрепленных к аккаунту, а также имя и фамилию пользователя, историю обращений в службу поддержки с историей блокировки страницы за спам.
Как информировала TJ служба «ВК», в запросах не сообщается суть дела, а значит, не известно, запрашивают ли данные на «серийного убийцу или по делу за мем».
Как сообщала «Правда. Ру», несколько "шпионских" функций нашел в программном коде приложения "ВКонтакте" для Android разработчик Владислав Велюга. Мобильная программа, уверен он, сливает абсолютно весь список пользовательских приложений, установленных на устройстве. Причем цель этого "слива" совершенно непонятна, как и то, зачем программа отправляет данные о геопозиции при открытии записей, а также обращается к некоему сервису vigo.ru.
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ
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