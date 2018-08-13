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Источник Правда.Ру

Скандал: какие ваши данные "ВКонтакте" отдает силовикам

Общество » Соцсети » ВКонтакте

В сети появились сканы материалов дела, заведенного в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме. Данные на нее передала сеть "ВКонтакте."

Скандал: какие ваши данные

Подозрение вызвали 13 изображений, в которых унижается "негроидная раса» и религия на ее странице в «ВКонтакте».

В  указана информация, которую администрация соцсети передала правоохранительным органам по их запросу, пишет TJ. Это данные об IP-адресах, с которых девушка заходила на страницу, историю изменения паролей, номера телефонов, прикрепленных к аккаунту, а также имя и фамилию пользователя, историю обращений в службу поддержки с историей блокировки страницы за спам.

Как информировала TJ служба «ВК», в запросах не сообщается суть дела, а значит,  не известно, запрашивают ли данные на «серийного убийцу или по делу за мем».

Как сообщала «Правда. Ру», несколько "шпионских" функций нашел в программном коде приложения "ВКонтакте" для Android разработчик Владислав Велюга. Мобильная программа, уверен он, сливает абсолютно весь список пользовательских приложений, установленных на устройстве. Причем цель этого "слива" совершенно непонятна, как и то, зачем программа отправляет данные о геопозиции при открытии записей, а также  обращается к некоему сервису vigo.ru. 

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Читайте по теме:Суд запретил собирать и использовать данные пользователей "ВКонтакте"

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