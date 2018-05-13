Роскомнадзор смилостивился: Alibaba отпущен

Более 8 тыс. IP-адресов из подсети компании Alibaba разблокировано. Однако, как пояснили в Роскомнадзоре, продолжается блокировка входящих в эту подсеть адресов мессенджера Telegram.



Жалобы на Telegram: Павел Дуров отказал Европолу

Подсеть разблокировали "с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов", уточнили в ведомстве. Кроме того, блокировки уже сняли более чем с 3,7 млн IP-адресов.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на утро 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к различным сайтам, ведь ведомство ограничило доступ к 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

Как ранее писала "Правда.Ру", Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram. На представление доказательств потребовалось менее получаса, после чего судья удалился в совещательную комнату.

Адвокаты просили отложить рассмотрение иска на "разумное время", но суд отказал им, посчитав ходатайство "злоупотреблением правом". В ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования.

Также "Правда.Ру" отмечала, что Telegram-авторы потешаются над потугами Роскомнадзора. Роскомнадзор блокирует тысячи сетей и подсетей, которые начинают затрагивать деятельность других онлайновых сервисов. Ситуация все больше загоняется в технический тупик.

Все заинтересованные лица наблюдают за этой войной, но за происходящим действом не видят (или не хотят видеть) главного.

А оно заключается в том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров демонстрирует не в приватной беседе, не в кругу друзей, не в узкой аудитории свою абсолютную некомпетентность.

Более того, под это же определение подводит и всю деятельность правительства России, руководителем службы которого он является. С этого решения продолжается и дискредитация судебной власти, принимающей решения от имени Российской Федерации.

Читайте также:

Роскомнадзор блокирует Google из-за Telegram

ФСБ дала Telegram, WhatsApp и Viber 10 дней на сдачу ключей

Блокировка Telegram как провокация против России