Более 8 тыс. IP-адресов из подсети компании Alibaba разблокировано. Однако, как пояснили в Роскомнадзоре, продолжается блокировка входящих в эту подсеть адресов мессенджера Telegram.
Подсеть разблокировали "с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов", уточнили в ведомстве. Кроме того, блокировки уже сняли более чем с 3,7 млн IP-адресов.
Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на утро 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к различным сайтам, ведь ведомство ограничило доступ к 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.
Как ранее писала "Правда.Ру", Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram. На представление доказательств потребовалось менее получаса, после чего судья удалился в совещательную комнату.
Адвокаты просили отложить рассмотрение иска на "разумное время", но суд отказал им, посчитав ходатайство "злоупотреблением правом". В ФСБ отметили, что Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования.
Также "Правда.Ру" отмечала, что Telegram-авторы потешаются над потугами Роскомнадзора. Роскомнадзор блокирует тысячи сетей и подсетей, которые начинают затрагивать деятельность других онлайновых сервисов. Ситуация все больше загоняется в технический тупик.
Все заинтересованные лица наблюдают за этой войной, но за происходящим действом не видят (или не хотят видеть) главного.
А оно заключается в том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров демонстрирует не в приватной беседе, не в кругу друзей, не в узкой аудитории свою абсолютную некомпетентность.
Более того, под это же определение подводит и всю деятельность правительства России, руководителем службы которого он является. С этого решения продолжается и дискредитация судебной власти, принимающей решения от имени Российской Федерации.
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Блокировка Telegram как провокация против России
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