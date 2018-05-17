"Дремучецина" больному: четверть россиян верят в гомеопатию

Четверть россиян считают, что гомеопатические препараты можно использовать взамен традиционных лекарств. Однако гомеопатия официально признана лженаукой.



Гомеопатия против доказательной медицины? Развенчиваем мифы

"Гомеопатия может заменить медицину!" — так считают 28 процентов россиян. Тридцать шесть процентов рассматривают ее как неплохое дополнение к классической медицине. В исследовании Gfk приняли участие порядка 700 респондентов из 20 крупных городов нашей страны в возрасте от 25 до 50 лет.

Семьдесят процентов россиян признались в том, что мало проинформированы о данном методе лечения и хотели бы узнать о нем больше. Треть опрошенных решили, что употребление гомеопатических препаратов — это "бережное лечение", которое можно использовать, к примеру, для устранения признаков простуды у детей.

"Высок уровень опрошенных, которые готовы применять гомеопатические средства, — отмечает руководитель направления GfK Health в России Ольга Черниченко. — Шестьдесят процентов участников исследования готовы лечиться сочетанием из гомеопатических препаратов и других лекарственных средств или терапевтических методов".

Любопытный факт: всего лишь 7,5 и 8,3 процента респондентов посчитали гомеопатию устаревшим и недоступным методом.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в России был подготовлен меморандум о "Лженаучности гомеопатии". Его авторами стали члены комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН). Они также советуют минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник. Также комиссия РАН вместе с Федеральной антимонопольной службой решила пресекать рекламу гомеопатических препаратов. Контролировать эти процессы будет специальная рабочая группа.

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