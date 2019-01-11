Прием гормональных таблеток смертельно опасен для женщин

Вероятность возникновения у женщин смертельно опасной тромбоэмболии легких появляется вместе с приемом гормональных препаратов, призванных бороться с симптомами менопаузы, сообщает сайт pora.ru. Употребление таких таблеток увеличивает вероятность тромбообразования в два и более раза.
Гормонозаместительная терапия давно и активно рекомендуется врачами и практикуется среди женщин. В группе риска находятся те, у кого тяжело протекает менопауза. Мучительные симптомы вызваны резким снижением уровня женского гормона эстрогена, что имеет негативные последствия для некоторых функций организма. Плавное восстановление количества эстрогена и уменьшение симптоматики климактерического периода подвластно гормональным таблеткам.
Однако прием этих препаратов отмечается побочными эффектами, что и подтвердило исследование Ноттингемских ученых, в котором участвовали 80 тысяч женщин. Выяснилось, что "гормоны" в таблетированной форме стимулируют возникновение легочной тромбоэмболии или глубокого венозного тромбоза. Использование гелей, кремов и пластырей в целях гормонозаместительного лечения не оказывало влияния на риск появления тромбов.
Около двух миллионов российских женщин принимают "гормоны" в основном в форме таблеток (80% случаев). Следует внимательно относиться к назначениям врача, изучать инструкции и по возможности избегать этого способа лечения, найдя альтернативные.
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