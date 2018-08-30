СМИ: майский указ разорит большинство российских больниц

Майские указы 2012 года президента Российской Федерации Владимира Путина так и не были выполнены. Увеличить заработные платы медицинских работников все еще не представляется возможным. Об этом сообщает "РБК".

Аж 10 % российских медицинских учреждений обанкротятся, если всерьез начнут стремиться к исполнению указов Владимира Путина. Фонд оплаты труда в больницах просто-напросто уйдет в минус.

Напомним, что глава России приказал добиться того, чтобы зарплаты врачей достигли 200 % от средней по региону, а младшего медицинского персонала — 100 %.

Но в правительстве Российской Федерации в апреле текущего года заявили, что выполнение майских указов президента завершено. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев объявил, что зарплаты российских бюджетников вышли на заданные в майских указах показатели.

И в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ придерживаются мнения, что выполнить майские указы президента им удалось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин заявил о том, что денег, предусмотренных на выполнение майских указов Владимира Путина, катастрофически не хватает. Все это потому, считает Кудрин, что приоритетные направления указов правительство пока не выявило.

Фото: Fotodom. ru

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