Путин разрешил некоторым пенсионерам не платить за капремонт

Число пенсионеров, которые смогут получить льготы, освобождающие от части или полной суммы платежа за капремонт, увеличится. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Регионы будут иметь право предоставить компенсацию платы за капремонт пенсионерам, которые достигли 70-летнего возраста и проживают в семье с инвалидами I и II группы. Пенсионеры 70-ти и 80-ти лет будут платить только 50% от требуемой суммы, люди старше 80 лет могут быть освобождены от платежа полностью.

Сейчас льготы получают только те пенсионеры, которые проживают в семьях, состоящих из "неработающих граждан пенсионного возраста", и одинокие пожилые люди.

Расходы на эти компенсации будут субсидироваться из федерального бюджета.

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