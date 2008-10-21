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«С думой о великой партии Ленина - Сталина живут и работают трудящиеся Москвы...» - писала газета «Правда» 21 октября 1952 года

4:54
Общество

Просматриваем публикации из газетных архивов XX века. О чем писали, что обсуждали, что казалось важным?

«С думой о великой партии Ленина - Сталина живут и работают трудящиеся Москвы...» - писала газета «Правда» 21 октября 1952 года
Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

"Новое время", 21 октября (8 октября) 1907 года

"Владивосток. Отряд миноносцев, под командой капитана Тигерсдедта вернулся во Владивосток, закончив трудное продолжительное плавание в Охотском море и Татарском проливе. Это первый опыт плавания русских миноносцев с целью изучения и обследования северных малоизвестных берегов России…"

"Новое время", 21 октября (8 октября) 1907 года

"Рыбинск. В присутствии многочисленной публики и учащихся в зале коммерческого училища отслужено торжественное молебствие с многолетием Государю Императору по случаю открытия при училище вечерних торговых классов, субсидируемых городом и биржевым купечеством".

"Голос Москвы", 21 октября (8 октября) 1908 года. Факты и слухи

"В Китае, опередившем в этом отношении Европу, существует обширная феминистская печать. В одном Пекине выходит 9 ежедневных газет, редактируемых, печатаемых и даже продаваемых исключительно женщинами: в Кантоне — 4 в Шанхае — 6 и т. д. Говорят, что императрица, сочувствующая движению, подписалась на 12 газет, которые ежедневно прочитываются ее секретарями".

"Новое время", 21 октября (8 октября) 1912 года

"Луганск. Открыта широко организованная шайка продавцов несовершеннолетних девушек, предводительствуемая Евреем Наером, которым было продано в Баку более 50, по 200-500 р. каждая. Истязания последним своих жертв многих довела до самоубийств. Одна отравившаяся находилась в больнице, благодаря чему открылись нити преступления".

"Известия", №246 (6408), 21 октября 1937 года

"Вчера в Москве и Ленинграде были выставлены первые шесть кандидатур в депутаты совета Союза: товарищи Сталин, Молотов, Пичугина, Калинин, Жданов, Сметанин.

Первые кандидаты. Их должно быть 1.143 человека. Им, своим избранникам, великий советский народ доверит управлять своей страной, решать от имени миллионов и в интересах миллионов самые серьезные вопросы государственной жизни. Им, облеченным доверием народа, будет принадлежать право представительства в сношениях с другими странами, заключение и утверждение международных договоров, решение вопросов войны и мира, принятие в братскую семью советских народов новых республик, контроль за исполнением Конституции. В их руки народ отдаст организацию обороны своей родины, охрану государственной безопасности, установление планов социалистического строительства и право издавать законы. Они составят высший орган власти — верховный совет Союза Советских Социалистических Республик, избранный на основе самой демократической в мире конституции. Почетно и ответственно у нас звание народного избранника. В стране героев, в стране, где социализм выпестовал сотни тысяч и миллионы политически развитых, способных людей, где из глубин народных поднялись замечательные организаторы и государственные деятели, надо быть лучшим из лучших, чтобы быть достойным войти в верховный орган власти…"

"Правда", 20 октября 1952 года. Родному государству

"С думой о великой партии Ленина — Сталина живут и работают трудящиеся Москвы. Славными патриотическими делами отвечают они на историческую речь товарища И. В. Сталина. Коллективы заводов и фабрик столицы дают стране сверх плана металл, машины, станки, оборудование, ткани…

Завод "Динамо" имени С. М.Кирова. С большим вдохновением здесь трудятся рабочие участков, выполняющих заказы строителей одной из гидроэлектростанций. Восемнадцатого октября слесари первого механозаготовительного цеха тт. Макаров и Осипов закончили монтаж первых четырех панелей, намного сократив сроки их изготовления…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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