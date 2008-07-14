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В Варшаве был произведен опыт допингирования лошади… — писала газета Русский листок 14 июля 1903 года

3:57
Общество

"Русский листок", 14 июля (1 июля) 1903 года. Допинг.

Газетные архивы 14 июля
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 14 июля

"После недавнего случая на московских бегах с наездником Старом, которого поймали с поличным, когда он при помощи "спид-эликсира" (разновидность "допинга") хотел искусственно увеличить резвость своей лошади, слово "допинг", знакомое прежде небольшому кружку завзятых спортсмэнов, сделалось теперь достоянием и общей печати…

В Варшаве был произведен опыт допингирования лошади. Результаты еще окончательно не оглашены: между прочим, рассказывают, что для опыта купили лошадь-калеку, еле передвигающую ноги за три рубля. Е дали допинг. Несчастная кляченка в миг преобразилась: хвост трубой и запрыгала как жеребенок. Однако реакция прошла и лошаденка ослабла пуще прежнего".

"Русские ведомости", 14 июля (1 июля) 1904 года.

"В прошлое воскресенье (30.05/12.06) благодаря хорошей погоде увеселительные сады полны были публикой. Особенно много посетителей (с лишком 10 000 человек) было в саду Общества трезвости в Грузинах. В театре поставлена была опера "Русалка". В спектакле участвовала в первый раз вновь приглашенная балетная труппа. Опера прошла с большим успехом".

"Русское слово", 14 июля (1 июля) 1908 года. Азартная игра в клубах.

"В ночь на вчерашнее число начальник московской сыскной полиции в сопровождении полицейских чинов посетил Железнодорожный, Столичный и Немецкий клубы, где застал азартную игру. В Столичном клубе играли в "маленький преферанс", а в Железнодорожном и Немецком клубах в "драпо".

При этом начальником сыскной полиции было установлено, что эти игры устраиваются только для отвода глаз и что в сущности в этих клубах постоянно играют в "железную дорогу".

"Новое русское слово", Нью-Йорк, 14 июля 1932 года. Американка без паспорта "в плену" в СССР.

"Чикакго. — Американка мисс Чейс Бойден приехала недавно из Парижа в СССР, с целью ознакомиться с сов. бытом. Ее там тотчас же обворовали, и она осталась без денег и без паспорта.

В течение трех недель она была там в плену. Теперь ее родные получили от американских властей новый паспорт, врученный ей через посредство германского посольства в Москве".

"Ленинградская правда", 14 июля 1942 года. Выставка работ ленинградских художников.

"12 июля открылась выставка работ ленинградских художников на темы великой отечественной войны. 42 живописца и скульптора выставили около двухсот произведений. Художник Серов представил несколько работ, среди которых выделяется картин "Здесь прошел враг" — партизаны у трупа зверски замученной гитлеровцами советской патриотки и эскиз картины "Заседание ленинградского актива". Художники Пакулин, Мочалов, Пахомов, Кучумов, Николаев и другие дали серию картин, рисунков и эскизов, запечатлевших Ленинград зимою 1942 года. Художник Павлов выставил портреты героев Н-ского гвардейского полка. Среди скульптур выделяется работа лауреата Сталинской премии Лишаева — "Боец спасает командира" и серия скульптур Исаевой — "Ленинградские женщины"".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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