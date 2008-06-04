Бюджетная комиссия рассматривала штаты Думы и произвела значительные сокращения… — писала газета Русское слово 4 июня 1907 года

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"Русское слово", 4 июня (22 мая) 1907 года.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 4 июня

"Доклады председателя Государственной Думы в Петергофе будут иметь постоянный характер. Каждые две недели, а впоследствии каждую неделю председатель Государственной Думы будет докладывать о ходе практических работ Думы. В Петергофе выражено было пожелание дальнейшей работы Думы, но в тоже время было высказано неодобрение выпадам левых и отказу Думы заклеймить террор".

"Русское слово", 4 июня (22 мая) 1908 года. Думский листок. В бюджетной комиссии.

"Бюджетная комиссия рассматривала штаты Думы и произвела значительные сокращения. Должность заведующего канцелярией Думы уничтожена. Вместо 4-х начальников отдела оставлено только три, при чем оклады им положены до 6000 руб. в год. Сокращено и количество должностей старших делопроизводителей и младших, при чем уменьшены оклады. До сих пор бюджетной комиссией сделано сокращений по штатам на 60 00 руб. в год".

"Русское слово", 4 июня (22 мая) 190 8 года. Думский листок. В комиссии о неприкосновенности личности.

"Принят проект о вспособлении лицам, пострадавшим от преступных деяний, совершенных с политической целью и семействам этих лиц. Права на пособие предоставляются служащим на государственной и общественной службе, священно- и церковнослужителям, служащим на железных дорогах, дворникам и сторожам. Размеры пенсий приняты установленные подкомиссией, т.-е. в половину оклада содержания и до полного оклада, в зависимости от времени состояния на службе. Действие закона распространяется на лиц, пострадавших с 1-го января 1905 года".

"Социалистическое земледелие", №67 (3575), 4 июня 1941 года. Советский народ горячо одобряет выпуск нового займа . Ради счастья трудящихся.

"Радио разнесло весть о выпуске нового займа, и через несколько минут среди сотрудников Главного управления агротехники и механизации Наркомзема Союза началась подписка на заем. Рабочий день закончен. Сотрудники Главного управления агротехники и механизации собрались на митинг. Краткое сообщение начальника управления тов. Павлова выслушивается с исключительным вниманием. Он говорит о займах, которые идут на дальнейший расцвет нашей социалистической родины, укрепление ее экономического могущества…"

"Аргументы и факты", №23, 4 июня 1998 года. Почему чиновники говорят непонятно. Вероника Сивкова.

"В каждый новый перечень главных дел правительство аккуратно (чтобы в спешке не забыть) переписывает один пунктик: "Честно и открыто разъяснять гражданам страны все действия". Граждане страны в недоумении: зачем разъяснять? Мы и так поймем, без поллитры. Вы только говорите по-человечески. Ничего подобного. Вот на днях появилось: "ставка рефинансирования". Граждане улавливают интонацию: может, их и успокоить хотели, а выходит, напугали. Быть непонятым — великое искусство. Для государственного деятеля — первейшее из искусств. Еще завоеватель Наполеон приказывал своим клеркам "писать коротко и неясно". А самодержец Николай I требовал сочинять законы так, чтобы "у народа возникала необходимость обращаться за их толкованием к властям". Сегодня это искусство развилось необычайно. На один закон приходится в среднем по 47 "подзаконных актов", разъясняющих "механизм реализации". Причем каждый последующий "все чудесатее и чудесатее"… "

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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