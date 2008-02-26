Совершенно запрещается выставлять и продавать открытки пикантного содержания... — писала газета "Раннее утро" 27 февраля 1908 года

0:12 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русское слово", 27 (14) февраля 1908 года. Действия администрации. "Одесса, 13, II. В течение дня генерал-губернатором издано семь обязательных постановлений. Первое касается надзора за жильцами домов, поручаемого преимущественно дворникам, обязанным сообщать немедленно обо всех подозрительных лицах…

Фото: Pravda.Ru Газетные старости 27 февраля

Второе постановление касается внешкольного надзора за учащимися в мужских средне-учебных заведениях, воспроизводящее правила, выработанные на совещании директоров гимназий. Неисполнение постановлений влечет ответственность также и для родителей, подвергающихся штрафу от 500 до 3000 рублей. Такой же ответственности подвергаются владельцы ресторанов, трактиров, кофеен, бильярдных, пивных и винных лавок, у которых будет обнаружено пребывание учащихся…

Четвертое постановление касается поведения публики во время грабежей и налетов. Публика должна немедленно расходиться или скрываться в ближайшие дома. Полиция обязана задерживать всех, кого укажут частные лица.

Остальные постановления касаются второстепенных предметов".

"Новое время", 27 (14) февраля 1908 года. "Вступить в переписку жел. дама 37 л., с хор. сред., элег., ее красивая, имеющ. хор. обществ. полож., своб., не встреч. вокруг себя одинаково мыслящ. и родств. по духу особ — с господином из общ. с глуб. и изящн. душой и повышен. идеальн. эстетич. треб. от жизни много испытав и неудовлетв. жизнь. ищущ. ТОЛЬКО ДУХОВНОГО ОБЩЕНИЯ. Писать до 15-го марта. Отвечу всем на серьезн. и корректн. письма в течение всего марта. 28-е почт. отд., предъяв. квитанции "Нового Времени" №193636".

"Новое время", 27 (14) февраля 1908 года. "Желаю выйти замуж ЗА ПОЖИЛОГО господ., могущ. достав. мне все удобства жиз. Я мол. и в благод. за предостав. мне посвящу ему всю свою жизнь. П-рг. Гл. почт., предъяв. паспорт. книжки №9".

"Раннее утро" 27 (14) февраля 1908 года. Москва. Борьба порнографией. "И.д. градоначальника вновь подтверждает, чтобы чины полиции следили за недопущением торговли порнографическими изданиями. Совершенно запрещается выставлять и продавать открытки "пикантного" содержания. Запрещается также посещение подростками и учениками средних учебных заведений тех кинематографов, где демонстрируются картины "только для взрослых".

"Известия", №57 (4264), 27 февраля 1931 года. Празднование десятилетия советской Грузии. Воззвание грузинских ученых ко всему цивилизованному миру. "Тифлис, 26 февраля (по телегр. от наших корр.). В связи с десятилетием советской Грузии группа научных работников и специалистов Грузии обратилась ко всем ученым, ко всему цивилизованному миру с воззванием, в котором говорится: "Никогда в истории Грузии не было столько материально-технических и культурно-политических условий для ее всестороннего развития.

Страна буквально не по дням, а по часам растет, — продолжает воззвание, — создается и развивается мощная, — национальная по форме, социалистическая по содержанию, — культура. Этих условий развития национальной культуры в буржуазно-мещанской меньшевистской Грузии не было и быть не могло".

Призывая все трудящееся человечество и интеллигенцию к защите страны Советов от подготовляемого империализмом нападения, ученые и специалисты Грузии заявляют: "Мы целиком с рабочим классом и его великим историческим делом. Мы отдаем свои знания и опыт целиком на выполнение пятилетки в четыре года, на разрешение гигантских задач третьего, решающего года. По зову рабочего класса и партии мы пойдем защищать единственное отечество трудящихся всего мира, единственную родину угнетенных народов — СССР".

Воззвание подписали 37 крупных научных работников и специалистов Грузии: профессора Чичинадзе, Ахвледиани, Мусхелишвили, Нуцубидзе, Натишвили, Полйевктов, Завриев, академик Писаржевский и другие".

"Аргументы и факты", №9 (1114) от 27 февраля 2002 года. Облик власти: Приказано — худеть. На очереди генералы. "ЭТО похоже на шутку, но в высших эшелонах власти началась борьба с лишним весом. Говорят, что еще несколько месяцев назад упитанным чиновникам дали понять: если хочешь остаться при должности — сбрось 15 кг. Совету последовали почти все, и спрос родил предложение.

Возможно, это только совпадение, но многие замечают, что "ближний круг" В. Путина приводит себя в норму. И без того малоупитанные А. Волошин и министр обороны С. Иванов стали еще стройнее. М. Касьянов, славящийся своим "премьерским брюшком", вновь становится похожим на солдата Кремлевского полка. Директор ФСБ Н. Патрушев, министр печати М. Лесин, заместители главы администрации Д. Козак, В. Сурков и С. Приходько — всех их объединило одно: они уже сбросили вес, и это заметно. Спокойным остается лишь пресс-секретарь А. Громов — он и так всегда был стройным.

Между тем много вопросов в этом плане вызывает генпрокурор В. Устинов. По нему видно, что хоть положенные 15 кг он уже и сбросил, но для него этого мало. "Проблемным" остается и целый ряд генералов, особенно тех, кто живет и служит в столице. Скоро очередь дойдет и до них.

А тем временем в зданиях многих министерств оборудуют тренажерные залы. Инициативу подхватили и в регионах. Прозвучало даже предложение о Всероссийской физкультурной перекличке".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.