Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко

Все имущество экс-сотрудника антикоррупционного отдела МВД Российской Федерации полковника Дмитрия Захарченко, а также его родных и близких, конфисковано и пущено в оборот государством.

Об этом сообщил адвокат героя нашумевшей историю о коррупции Александр Горбатенко. По его словам, исполнительное производство уже завершено.

Таким образом, у полковника Захарченко изъяли почти три десятка квартир и машиномест, несколько дорогостоящих автомобилей и деньги в рублях и иностранной валюте суммой примерно в 8 миллиардов рублей. А также один золотой слиток.

Согласно решению суда, недвижимость и автомобили, ранее принадлежавшие полковнику Захарченко, перейдут в распоряжение управления Росимущества города Москвы. Наличные же будут направлены в управление Федерального казначейства и будут распределены между различными бюджетами Российской Федерации. Слиток золота, в свою очередь, отправится в Гохран России.

Напомним, что обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями Дмитрию Захарченко были предъявлены в сентябре 2016 года. В суде рассмотрение его дела началось буквально неделю тому назад. Все это время коррупционер находился под стражей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из специального хранилища, где находились украденные Захарченко деньги, пропали несколько миллионов евро.

Фото: www.facebook.com/sid.dmitry

Читайте также:

Коррупция: Методы борьбы с ней | Правда. Ру

Коррупцию все осуждают, но бороться с ней не хотят

Коррупционная статистика в России бьет все рекорды