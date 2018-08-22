Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко

Все имущество экс-сотрудника антикоррупционного отдела МВД Российской Федерации полковника Дмитрия Захарченко, а также его родных и близких, конфисковано и пущено в оборот государством.
Об этом сообщил адвокат героя нашумевшей историю о коррупции Александр Горбатенко. По его словам, исполнительное производство уже завершено.
Таким образом, у полковника Захарченко изъяли почти три десятка квартир и машиномест, несколько дорогостоящих автомобилей и деньги в рублях и иностранной валюте суммой примерно в 8 миллиардов рублей. А также один золотой слиток.
Согласно решению суда, недвижимость и автомобили, ранее принадлежавшие полковнику Захарченко, перейдут в распоряжение управления Росимущества города Москвы. Наличные же будут направлены в управление Федерального казначейства и будут распределены между различными бюджетами Российской Федерации. Слиток золота, в свою очередь, отправится в Гохран России.
Напомним, что обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями Дмитрию Захарченко были предъявлены в сентябре 2016 года. В суде рассмотрение его дела началось буквально неделю тому назад. Все это время коррупционер находился под стражей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из специального хранилища, где находились украденные Захарченко деньги, пропали несколько миллионов евро.
Фото: www.facebook.com/sid.dmitry
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