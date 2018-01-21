Биатлонистки заступились за ульяновских курсантов, сняв фривольный клип

Российские биатлонистки сняли в поддержку ульяновских курсантов аналогичный клип. Флешмоб в поддержку молодых людей набирает обороты: к нему присоединились студенты из разных учебных заведений — строители, медики, спасатели, представители конного клуба и даже "мамочки" курсантов.
Биатлонистки снялись в спортивной экипировке, шлемах и очках. Большинство надели шорты. В качестве дополнительного антуража использовали гантели и лыжные палки. Клип спорстменки снимали в своем общежитии. Под Satisfaction они представили свою версию танца.
Пользователи требуют не отчислять курсантов, называя их фривольный танец всего лишь шалостью, причина которой — молодость. Люди требуют оставить парней в покое и заявляют, что от их поступка нет никому никакого вреда.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Приволжская транспортная прокуратура сделала выводы по результатам проверки о появлении в СМИ ролика с танцующими курсантами. Отчислять курсантов оснований нет.
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