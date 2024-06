"Уже заполонили Европу": в России могут появиться клещи-мутанты

Вирусолог и эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов предупредил, что клещи-мутанты, уже распространившиеся в Европе, могут появиться во многих российских регионах.

Фото: flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic