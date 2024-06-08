"Уже заполонили Европу": в России могут появиться клещи-мутанты

Вирусолог и эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов предупредил, что клещи-мутанты, уже распространившиеся в Европе, могут появиться во многих российских регионах.
Он отметил, что среди регионов, где вероятно появление нового вида клещей, могут быть Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская области, Архангельская, Калининградская, Ленинградская, Вологодская, Кировская область и Удмуртская Республика, а также Алтай, Бурятия, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская и Омская области, сообщает NEWS.ru.
Вострухов также не исключает, что насекомые-мутанты могут появиться в Алтайском и Красноярском краях, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
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