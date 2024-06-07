Кардиолог рассказал, как лучше пережить жару

Яков Ашимхин: "Алкоголь от жары не помогает"

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Жаркая погода может негативно сказаться на здоровье, особенно на работе сердца и сосудов. Чтобы избежать проблем, рекомендуется заранее подготовиться к таким условиям.

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Важно пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Кардиолог Яков Ашихмин советует выпивать около 2,5 литров воды в день. Однако спортсмены и люди, которые много работают на жаре, могут пить и больше — примерно литр воды в час.

Людям с гипертонией стоит быть особенно внимательными в жару. Им рекомендуется пить больше воды и сократить потребление соли.

Солнцезащитные кремы с SPF 50+ помогут предотвратить появление меланомы и защитят кожу от старения. Также важно носить светлый головной убор и стараться находиться в тени.

Алкоголь в жару лучше не употреблять. Контрастный душ поможет адаптироваться к высоким температурам.

На работе желательно использовать кондиционер. Если это невозможно, то трудовой день должен быть сокращен.