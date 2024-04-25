Работодатель просит пройти полиграф: юрист рассказал о законности таких требований

Юрист рассказал о законности требования прохождения полиграфа при приёме на работу

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В ряде компаний результаты тестирования на полиграфе могут повлиять на процесс принятия на работу, что подчеркивает важность законных рамок при проведении таких проверок.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sherkiya Wedgeworth is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин подчеркнул, что использование полиграфа возможно только после получения согласия кандидата на работу. В процессе тестирования работодатели должны избегать вопросов личного характера, такие как раса, религия, национальность, язык, происхождение, социальный статус, возраст и принадлежность к общественным объединениям, сообщает BFM Кубань.

В ходе полиграфа проводится двухэтапное интервью: начальное без подключения датчиков, затем с ними. Окончательные выводы формируются на основе обеих частей процедуры. Результаты могут значительно повлиять на решение работодателя о трудоустройстве.

Юристы подчеркивают, что кандидаты имеют право отказаться от прохождения полиграфа. Однако в случае отказа, решение работодателя о заключении трудового договора будет основываться только на доступной информации, и отказ от теста не должен быть причиной для отказа в приеме на работу, так как это считается незаконным.