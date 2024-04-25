Работодатель просит пройти полиграф: юрист рассказал о законности таких требований

В ряде компаний результаты тестирования на полиграфе могут повлиять на процесс принятия на работу, что подчеркивает важность законных рамок при проведении таких проверок.
Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин подчеркнул, что использование полиграфа возможно только после получения согласия кандидата на работу. В процессе тестирования работодатели должны избегать вопросов личного характера, такие как раса, религия, национальность, язык, происхождение, социальный статус, возраст и принадлежность к общественным объединениям, сообщает BFM Кубань.
В ходе полиграфа проводится двухэтапное интервью: начальное без подключения датчиков, затем с ними. Окончательные выводы формируются на основе обеих частей процедуры. Результаты могут значительно повлиять на решение работодателя о трудоустройстве.
Юристы подчеркивают, что кандидаты имеют право отказаться от прохождения полиграфа. Однако в случае отказа, решение работодателя о заключении трудового договора будет основываться только на доступной информации, и отказ от теста не должен быть причиной для отказа в приеме на работу, так как это считается незаконным.
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