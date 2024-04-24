Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Кабо объяснила, почему она считает, что российское кино лучше зарубежного
Получены новые доказательства лунного происхождения Камоалевы
Яковлев считает, что Карпин должен возглавить "Спартак"
Бондарчук назвал феноменальной озвучку фильма "Сто лет тому вперед"
Питание, способствующее появлению ранних морщин
Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета
Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Ученые ответили, как определить возраст черепахи
Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% в марте
Россияне отдохнут на майские за шашлыком, на даче, дома и в соцсетях

Майские праздники россияне проведут на дачах, с семьёй и шашлыком

1:59
Общество

Россияне честно ответили, как и где проведут майские праздники — в опросе Pravda. Ru приняли участие 19 700 человек из 47 регионов России.

Майские праздники россияне проведут на дачах, с семьёй и шашлыком
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В целом россияне на майские праздники будут отдыхать вполне традиционно (к слову, 69% заявили, что обязательно будут жарить шашлыки):

  • 29% опрошенных заявили, что поедут на дачу или за город (шашлыки, природа, и т. д.).
  • 22% намерены провести праздники дома, с семьей, или использовать длинные выходные для ремонта.
  • Работать (или находиться на службе — в армии, МЧС, силовых структурах и т. д.) в эти дни будут примерно 18 процентов респондентов,
  • Остаться в своём городе собираются 9%.

Из остальных вариантов:

  • 7% выбрали поездки по России (но не на море),
  • 5% предпочли свой вариант проведения праздников,
  • 4 процента грустно сообщили, что будут "сычевать" в мессенджерах и соцсетях.
  • Еще 3% поедут на море в РФ (Крым, Краснодарский край, Абхазия, Дагестан),
  • 2% будут находиться в зоне СВО или заниматься чем-либо, связанным с СВО,
  • 1% опрошенных отправится на море/океан за границу (Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и т. д)

Отдельно стоит отметить, что среди тех, кто хочет остаться дома во время длинных праздников, 22% планируют убираться, и столько же — "отдыхать на диване", "отсыпаться".

Проводить время с родными и близкими собираются 19% респондентов, заниматься своими домашними животными или растениями — 8%.

Среди занятий дома также упоминались подготовка к Пасхе и посещение храмов, чтение художественной литературы, рисование, празднование дня рождения, поездка в приют для животных и волонтёрство, отдых в санатории и забота о здоровье.

История праздника 1 мая
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Майские праздники россияне проведут на дачах, с семьёй и шашлыком
Бондарчук назвал феноменальной озвучку фильма "Сто лет тому вперед"
Питание, способствующее появлению ранних морщин
Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета
Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Ученые ответили, как определить возраст черепахи
Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% в марте
Медицинское страхование в Башкирии может измениться из-за роста аллергий
Зрители объяснили, почему не стоит показывать детям "Сто лет тому вперёд"
Баклажаны могут столкнуться с различными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников