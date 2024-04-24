Россияне отдохнут на майские за шашлыком, на даче, дома и в соцсетях

Майские праздники россияне проведут на дачах, с семьёй и шашлыком

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне честно ответили, как и где проведут майские праздники — в опросе Pravda. Ru приняли участие 19 700 человек из 47 регионов России.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В целом россияне на майские праздники будут отдыхать вполне традиционно (к слову, 69% заявили, что обязательно будут жарить шашлыки):

29% опрошенных заявили, что поедут на дачу или за город (шашлыки, природа, и т. д.).

22% намерены провести праздники дома, с семьей, или использовать длинные выходные для ремонта.

Работать (или находиться на службе — в армии, МЧС, силовых структурах и т. д.) в эти дни будут примерно 18 процентов респондентов,

Остаться в своём городе собираются 9%.

Из остальных вариантов:

7% выбрали поездки по России (но не на море),

5% предпочли свой вариант проведения праздников,

4 процента грустно сообщили, что будут "сычевать" в мессенджерах и соцсетях.

Еще 3% поедут на море в РФ (Крым, Краснодарский край, Абхазия, Дагестан),

2% будут находиться в зоне СВО или заниматься чем-либо, связанным с СВО,

1% опрошенных отправится на море/океан за границу (Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и т. д)

Отдельно стоит отметить, что среди тех, кто хочет остаться дома во время длинных праздников, 22% планируют убираться, и столько же — "отдыхать на диване", "отсыпаться".

Проводить время с родными и близкими собираются 19% респондентов, заниматься своими домашними животными или растениями — 8%.

Среди занятий дома также упоминались подготовка к Пасхе и посещение храмов, чтение художественной литературы, рисование, празднование дня рождения, поездка в приют для животных и волонтёрство, отдых в санатории и забота о здоровье.