Внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала пикантную фотосессию: "Разрыв!"

Внучка Михаила Боярского поделилась дерзкими снимками

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского порадовала подписчиков смелой фотосессией.

Фото: https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina by Инстаграм Екарины Боярской is licensed under public domain

Екатерина Боярская разместила в своём Инстаграм* серию пикантных снимков. На фото 25-летняя девушка предстала в открытом топе, подчёркивающим пышный бюст девушки, и джинсовой мини-юбке.

Подписчики оценили красоту девушки.

"Разрыв! Обложка журнала просто"; "Очень красивая", — писали фолловеры под постом девушки.

Екатерина увлекается музыкой и записывает песни собственного сочинения.

У сына Михаила Боярского Сергея Боярского — двое детей: Екатерина (род. в 1998 г.), а также дочь Александра (род. в 2008 г).

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