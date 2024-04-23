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Внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала пикантную фотосессию: "Разрыв!"

Внучка Михаила Боярского поделилась дерзкими снимками

Общество

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского порадовала подписчиков смелой фотосессией.

Внучка Михаила Боярского поделилась дерзкими снимками
Фото: https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina by Инстаграм Екарины Боярской is licensed under public domain

Екатерина Боярская разместила в своём Инстаграм* серию пикантных снимков. На фото 25-летняя девушка предстала в открытом топе, подчёркивающим пышный бюст девушки, и джинсовой мини-юбке.

Подписчики оценили красоту девушки.

"Разрыв! Обложка журнала просто";

"Очень красивая", — писали фолловеры под постом девушки.

Екатерина увлекается музыкой и записывает песни собственного сочинения. 

У сына Михаила Боярского Сергея Боярского — двое детей: Екатерина (род. в 1998 г.), а также дочь Александра (род. в 2008 г).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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