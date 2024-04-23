Внучка Михаила Боярского Екатерина опубликовала пикантную фотосессию: "Разрыв!"

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского порадовала подписчиков смелой фотосессией.
Екатерина Боярская разместила в своём Инстаграм* серию пикантных снимков. На фото 25-летняя девушка предстала в открытом топе, подчёркивающим пышный бюст девушки, и джинсовой мини-юбке.
Подписчики оценили красоту девушки.
"Разрыв! Обложка журнала просто";
"Очень красивая", — писали фолловеры под постом девушки.
Екатерина увлекается музыкой и записывает песни собственного сочинения.
У сына Михаила Боярского Сергея Боярского — двое детей: Екатерина (род. в 1998 г.), а также дочь Александра (род. в 2008 г).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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