Повысить проходной балл и впускать говорящих по-русски: Рособрнадзор согласен на ужесточение экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор одобрил проверку устной речи на экзамене для мигрантов

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Рособрнадзор заявил, что нужно изменить систему оценок экзаменов для трудовых мигрантов и добавить проверку устной речи.

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Это необходимо для того, чтобы в страну допускали трудовых мигрантов, способных изъясняться на русском языке и понимать обращенную к ним речь местных жителей, что способствует усвоению традиций, законов и правил страны прибытия. Однако сейчас в экзамене при получении разрешения на работу или патента в России нет проверки устной речи.

"В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами", — пояснили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Для включения раздела "Говорение", нужно внести поправки в положение об экзамене по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Помимо этого в службе допускают и пересмотр минимального балла экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.

Наталья Трухановская — ректор Института русского языка имени Пушкина, предлагает повысить минимальный проходной балл с нынешних 50 до 80. Соответствующее предложение по ужесточению экзаменов для приезжих специалистов уже озвучено и рассматривается.