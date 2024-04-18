В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"

В Татарстане ожидается увеличение тарифов на такси в связи с оттоком иностранных специалистов. Переселение масс может привести к повышению стоимости поездок и увеличению времени ожидания автомобилей. Увеличенный отток мигрантов оказывает влияние на деятельность таксопарков, поскольку машины будут простаивать.
По словам председателя московского профсоюза таксистов "Добро" Николая Кодолова, данная тенденция вряд ли принесет что-либо хорошее.
Это касается лишь ситуации, если не будут предприняты конкретные меры. По данным Росстата, за год в Татарстане стоимость поездок выросла на 28%. Специалисты федеральной службы государственной статистики отмечают, что с начала 2024 года цены на такси снизились на 4,5% и составили 31,81 рубля за километр, сообщает inkazan.ru.
Однако уже сейчас в такси наблюдается нехватка персонала. Если мигранты будут продолжать активно покидать страну, то дефицит водителей в ряде городов может достигнуть 20%, считает Кодолов.