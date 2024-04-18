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В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"

1:14
Общество

В Татарстане ожидается увеличение тарифов на такси в связи с оттоком иностранных специалистов. Переселение масс может привести к повышению стоимости поездок и увеличению времени ожидания автомобилей. Увеличенный отток мигрантов оказывает влияние на деятельность таксопарков, поскольку машины будут простаивать.

В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"
Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

По словам председателя московского профсоюза таксистов "Добро" Николая Кодолова, данная тенденция вряд ли принесет что-либо хорошее.

Это касается лишь ситуации, если не будут предприняты конкретные меры. По данным Росстата, за год в Татарстане стоимость поездок выросла на 28%. Специалисты федеральной службы государственной статистики отмечают, что с начала 2024 года цены на такси снизились на 4,5% и составили 31,81 рубля за километр, сообщает inkazan.ru.

Однако уже сейчас в такси наблюдается нехватка персонала. Если мигранты будут продолжать активно покидать страну, то дефицит водителей в ряде городов может достигнуть 20%, считает Кодолов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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