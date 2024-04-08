Блогер Елена Блиновская сможет позвонить из СИЗО своим детям

Блогер Елена Блиновская, которая в настоящее время находится в СИЗО Печатники, сможет связаться со своими детьми. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.
По ее словам, Елена еще не звонила детям. Сальникова, слова которой приводят "Известия", уточнила, что на разговор блогеру, вероятнее всего, выделят порядка 15 минут. Кстати, Блиновской все еще запрещено общаться с мужем.
Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Блиновской, где она просила признать незаконным решения столичной налоговой инспекции №6, привлекшей ее к ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.