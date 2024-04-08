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Блогер Елена Блиновская сможет позвонить из СИЗО своим детям

Блогеру Елене Блиновской разрешили позвонить из СИЗО детям

0:40
Общество » Соцсети

Блогер Елена Блиновская, которая в настоящее время находится в СИЗО Печатники, сможет связаться со своими детьми. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

Блогеру Елене Блиновской разрешили позвонить из СИЗО детям
Фото: vk.com by Елена Блиновская is licensed under Фото взято из доступных источников

По ее словам, Елена еще не звонила детям. Сальникова, слова которой приводят "Известия", уточнила, что на разговор блогеру, вероятнее всего, выделят порядка 15 минут. Кстати, Блиновской все еще запрещено общаться с мужем.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Елены Блиновской, где она просила признать незаконным решения столичной налоговой инспекции №6, привлекшей ее к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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