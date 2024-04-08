Экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская, осужденная за взятничество, желает отправиться на СВО

Осужденная за взятничество госслужащая собирается отправиться на СВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Арслан Хасавов, член ОНК Москвы, сообщил РИА Новости, что бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, выразила желание присоединиться к силам, участвующим в специальной военной операции.

Фото: mkult.rk.gov.ru by Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам правозащитника, во время недавнего посещения СИЗО-6 в Москве они пообщались с экс-министром, которая поделилась своими планами.

Как стало известно, еще три месяца назад Новосельская подала заявление с просьбой отправить ее на службу в зону СВО. Она с нетерпением ожидает ответа и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года признал Новосельскую виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорил ее к 10 годам колонии. Согласно материалам следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от бенефициара ООО "Меандр" в обмен на покровительство при проведении строительно-монтажных работ Крымского государственного центра детского театрального искусства. Новосельскую задержали в Москве в ноябре 2021 года, после чего она была освобождена от должности главой Крыма Сергеем Аксеновым.