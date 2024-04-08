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Экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская, осужденная за взятничество, желает отправиться на СВО

Осужденная за взятничество госслужащая собирается отправиться на СВО

1:16
Общество

Арслан Хасавов, член ОНК Москвы, сообщил РИА Новости, что бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взяточничество, выразила желание присоединиться к силам, участвующим в специальной военной операции.

Осужденная за взятничество госслужащая собирается отправиться на СВО
Фото: mkult.rk.gov.ru by Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам правозащитника, во время недавнего посещения СИЗО-6 в Москве они пообщались с экс-министром, которая поделилась своими планами.

Как стало известно, еще три месяца назад Новосельская подала заявление с просьбой отправить ее на службу в зону СВО. Она с нетерпением ожидает ответа и надеется, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года признал Новосельскую виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорил ее к 10 годам колонии. Согласно материалам следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от бенефициара ООО "Меандр" в обмен на покровительство при проведении строительно-монтажных работ Крымского государственного центра детского театрального искусства. Новосельскую задержали в Москве в ноябре 2021 года, после чего она была освобождена от должности главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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