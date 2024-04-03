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Шокирующие выводы: Как YouTube Shorts и TikTok влияют на наш мозг

Что делать, если после Shorts и Tik-Tok не воспринимается продолжительный контент

3:17
Общество

Некоторым людям стало сложно смотреть фильмы или читать книги после того, как в их жизнь пришли короткие видеоролики. YouTube Shorts, TikTok и прочие площадки предлагают море стремительно меняющегося контента. Платформы, такие как YouTube Shorts и TikTok, предлагают огромное количество контента, который постоянно меняется. Быстро пролистывать клипы стало проще для пользователей, чем удерживать внимание на длинном тексте или просматривать двухчасовые фильмы.

Что делать, если после Shorts и Tik-Tok не воспринимается продолжительный контент
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Издание "Вести Подмосковья" обратилось к специалистам, чтобы понять, почему это может быть проблематично.

"Восприятие контента — это сложный психологический процесс. Включает в себя различные аспекты, такие как мышление, речь, чувства и воля. Именно воля играет ключевую роль в ответе на вопрос: "Почему так сложно переключиться на длинные форматы после коротких роликов". До появления платформ типа Shorts и TikTok, для того чтобы получить удовольствие от завершенного сюжета в фильме или книге, человеку приходилось приложить усилия. В физиологическом смысле, это удовольствие связано с выработкой дофамина — вещества, ответственного за чувство удовлетворения. Ранее познавательный процесс завершался, и человек получал желанный "приз". Но с появлением коротких видеороликов, дофамин стал доступен без значительных усилий", — пояснила психотерапевт и психолог Марина Гринвальд.

Быстрое и легкое удовольствие от просмотра коротких клипов порождает потребность в еще большем объеме подобного контента. Чем больше роликов человек смотрит, тем тяжелее ему усваивать информацию.

Психолог и бизнес-тренер Кристина Саламатова отмечает, что мозг, привыкший к быстрому и непрерывному потоку информации, теряет способность сосредотачиваться на одном объекте длительное время. Это делает чтение профессиональной или классической литературы менее привлекательным и скучным.

Мгновенное удовлетворение от коротких видео приводит к утрате способности глубоко запоминать информацию и анализировать сложные концепции.

Психиатр клиники "Гармония" Марина Калюжная добавляет, что если человек не тренирует свой мозг через получение новых знаний, например, через чтение книг, изучение иностранных языков или решение интеллектуальных задач, то лобно-височная доля мозга постепенно деградирует.

Это может увеличить риск развития деменции со временем. Кроме того, постоянное погружение в смартфон негативно сказывается на зрении из-за мерцающих точек и перегрузки глаз.

Чтобы вернуть интерес к фильмам и книгам, эксперты советуют сократить время, проведенное в мобильных приложениях, и заменить его на разнообразные деятельности. Это могут быть пять минут чтения книги, пять минут рисования или пять минут физических упражнений. Важно постепенно увеличивать время, проведенное в этих занятиях, по мере возрастания интереса.

"Важно научиться получать удовольствие от глубокого и продолжительного контента. Выбор качественных фильмов или сериалов, а также чтение фантастики и классики, посещение клубов или занятие нейрогимнастикой помогут тренировать когнитивные функции и улучшать самочувствие", — заключает психолог Кристина Саламатова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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