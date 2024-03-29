"Этой цитаты у нас нет": Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин обвинил журналистов гостелеканала в искажении фактов

В среду, 27 марта, в Telegram-канале государственного телеканала "360" со ссылкой на автора канала "Голос Мордора" появился пост, в котором утверждалось, что издание Pravda.Ru в своей заметке под заголовком "Axios: отключение Samsung Pay должно вызвать массовые протесты в России" употребило фразу, которая говорит о бедности россиян (на самом деле такой цитаты в нашем материале не было). В посте также голословно утверждалось, что Pravda.Ru принадлежит кому-то из беглых российских наци-либералов. На публикацию обратил внимание учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин.
В своём Telegram-канале основатель Pravda.Ru напомнил, что живёт и работает в Москве, является зампредом Общественного совета ГУ МВД по Москве, членом президиума общественной организации "Офицеры России".
"Но так (беглым наци-либералом — прим. Pravda.Ru) меня определяет автор телеканала "360", который, как мне сказали, живет в… Нидерландах", — написал он.
В ответ на обвинения в "наци-либерализме" медиаменеджер заявил, что наше издание как никто даже в блогосфере столько не писало о современной русской культуре, как о содружестве культур народов и национальностей, входящих в Русский мир.
"И про Победу в Великой Отечественной всегда отмечал в первую очередь дружбу народов, в полном соответствии с советской аналитикой", — напомнил Вадим Горшенин. — "Либерал"? Конечно, потому что еще в 1999 году, при учреждении Pravda.Ru написал, что мы — в оппозиции к ельцинскому режиму, но будем государственническим изданием. И таким оставались и остаемся все 25 лет истории Pravda.Ru.
Журналист также добавил, что у нас этой цитаты (не авторского мнения) из американского новостного ресурса Axios и не было опубликовано.
"Где-то было, у нас — нет", — подчеркнул он.
По словам Вадима Горшенина, такие действия говорят о том, что сотрудники гостелеканала не проверяют факты, а гонятся за хайпом, чтоб отчитаться о посещаемости губернатору Андрею Воробьеву.
"[Это] прямое оскорбление партнерским изданием и меня лично, и издания, учредителем которого я являюсь (а мы да, были в партнерах с этим государственным каналом). Можно было бы пойти в суд, да для малопосещаемого ресурса это был бы неплохой хайп, зачем нам это?" — резюмировал основатель Pravda.Ru.
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