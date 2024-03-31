По результатам опроса выяснилось, что каждый четвертый гражданин России рассматривает возможность смены места жительства

От Москвы до Краснодара: популярные города для переезда в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Стали известны результаты исследования, посвященного внутренней миграции в Российской Федерации. Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в середине марта среди 1600 россиян старше 18 лет, выявил, что 24% респондентов рассматривают возможность переезда в другой российский город или регион, либо за рубеж.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Чаще всего такие переезды связываются с карьерными возможностями, а не с образованием. Среди наиболее предпочитаемых городов для переезда внутри России респонденты называют Москву (10%), Краснодар (8%) и Санкт-Петербург (6%).

Эксперты отмечают самый высокий миграционный потенциал среди молодежи в возрасте 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (42%), а также среди активных пользователей интернета, а также представителей Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Миграция внутри региона чаще всего отмечается в Сибирском (38%), Дальневосточном (36%), Приволжском (35%) и Уральском (34%) федеральных округах.