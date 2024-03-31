По результатам опроса выяснилось, что каждый четвертый гражданин России рассматривает возможность смены места жительства

Стали известны результаты исследования, посвященного внутренней миграции в Российской Федерации. Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в середине марта среди 1600 россиян старше 18 лет, выявил, что 24% респондентов рассматривают возможность переезда в другой российский город или регион, либо за рубеж.
Чаще всего такие переезды связываются с карьерными возможностями, а не с образованием. Среди наиболее предпочитаемых городов для переезда внутри России респонденты называют Москву (10%), Краснодар (8%) и Санкт-Петербург (6%).
Эксперты отмечают самый высокий миграционный потенциал среди молодежи в возрасте 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (42%), а также среди активных пользователей интернета, а также представителей Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Миграция внутри региона чаще всего отмечается в Сибирском (38%), Дальневосточном (36%), Приволжском (35%) и Уральском (34%) федеральных округах.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.