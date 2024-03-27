Свыше тысячи россиян потребовали от Следкома проверить "Садовод" после "Крокуса"

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Более тысячи россиян направили обращения в Следственный комитет Российской Федерации с требованием проверить московский рынок "Садовод". Об этом журналистам рассказал источник в ведомстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такое всеобщее внимание к рынку привлекло недавнее сообщение диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", в котором бойцы СВО призвали сограждан писать заявления в СК РФ и настаивать на проверке "Садовода" в связи с его возможной причастностью к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Позже обращение отряда разместил в своем Telegram-канале "Поздняков 3.0" популярный блогер. Его репост за сутки посмотрели более пятисот тысяч человек, более тысячи оставили комментарии. В основном подписчики выражали согласие с инициативой группы "Русич".

"Давайте уже объединяться, писать обращения и требовать, чтобы проверили "Садовод"! Только общественный резонанс поможет в таком деле", — написал один из комментаторов.

Многие из москвичей, участвующие в дискуссии, сами не раз посещали "Садовод", о чем и сообщили, рассказав, как на рынке можно раздобыть любой товар, даже запрещенный не территории РФ. Некоторые отметили, что через торговую площадку также осуществляется трафик оружия и наркотиков.

Таким образом, по мнению граждан, напавшие на "Крокус" таджикские террористы могли раздобыть все необходимое для совершения теракта, снаряжение, взрывчатку и автоматы, именно на территории "Садовода":

"Садовод", ТЦ "Москва" и "Фудсити" работают вне закона РФ. Буквально недавно там был и нахожусь в шоке от того, сколько всего нелегального выставлено на продажу. Там наркоту любую и оружие можно купить".

Первым в Следком России с похожим требованием обратился другой ветеран СВО, командир отряда "Северный волк" Роман Быков. И похоже, его письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина вызвало настоящую цепную реакцию. Все последующие сообщения привели к тому, что теперь россияне активно призывают государственных следователей всерьез заняться вопросом "Садовода". Цель — установить связь рынка с ужасной трагедией в Москве и избавить наконец столицу, а затем и страну, от этнических криминальных структур, причастных к ряду других терактов, совершенных на территории России за последние два года.