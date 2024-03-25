Житель Кемерово, который потерял семью в "Зимней вишне", посоветовал, как жить потерявшим родных в "Крокусе"

Житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял своих близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" шесть лет назад, дал советы людям, столкнувшимся с потерей родных в результате теракта в "Крокус Сити Холле".
Мужчина порекомендовал пережившим трагедию людям изменить обстановку и избегать употребления алкоголя.
Востриков подчеркивает, что время является наилучшим лекарством, но также советует изменить место пребывания, попробовать путешествовать. Он призывает людей выбрать новое место для жизни, новые занятия, курсы или профессию. Важно не употреблять алкоголь, так как это может временно отвлечь от проблем, но не поможет в преодолении тяжелых эмоций, пишет Газета.Ru.
"Лечит только время. Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну, нужно что-то новое. Учить новый материал, курс, профессию. Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль", — сказал Востриков.
Житель Кемерово посоветовал людям делать то, что приносит облегчение, и перенаправить своё внимание со своих эмоций на внешний мир.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда вооруженные люди ворвались на концерт и открыли огонь по зрителям. После произошли взрывы, последовала пожарная чрезвычайная ситуация. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, арестована группа подозреваемых. Количество погибших составляет не менее 137 человек, а пострадавших свыше 180.
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