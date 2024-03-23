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Стало известно о судьбе дочери космонавта Рюмина, находившейся в Крокус Сити Холле во время теракта

Дочь космонавта Рюмина вышла на связь после известия о её гибели

0:58
Общество

Выяснилось, что случилось с дочерью космонавта Валерия Рюмина, чей паспорт нашли в Крокус Сити Холле.

Дочь космонавта Рюмина вышла на связь после известия о её гибели
Фото: mosreg.ru by Правительство Московской области is licensed under public domain

Дочь героя России, космонавта Валерия Рюмина, Евгения вышла на связь после того, как СМИ распространили новость о её гибели в концертном зале "Крокус Сити Холл". Женщина потеряла документы во время эвакуации, из-за чего появилась дезинформация, что она скорее погибла.

Спасло женщину то, что она приехала с опозданием на концерт группы "Пикник". Евгения стояла в очереди, когда услышала выстрелы.

"Мужчина меня схватил и сказал: "Бежим!". Муж с друзьями скрылся на втором этаже. Муж сказал бежать на МКАД. Потом мы там все встретились", — цитирует слова дочери космонавта "Комсомольская правда".

Евгения рассказала, что они скрылись от опасности на такси и сообщили первому попавшемуся полицейскому на дороге о расстреле людей. 

Ранее директор группы "Пикник" рассказал о пропаже одного из членов коллектива.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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