Стало известно о судьбе дочери космонавта Рюмина, находившейся в Крокус Сити Холле во время теракта

Выяснилось, что случилось с дочерью космонавта Валерия Рюмина, чей паспорт нашли в Крокус Сити Холле.
Дочь героя России, космонавта Валерия Рюмина, Евгения вышла на связь после того, как СМИ распространили новость о её гибели в концертном зале "Крокус Сити Холл". Женщина потеряла документы во время эвакуации, из-за чего появилась дезинформация, что она скорее погибла.
Спасло женщину то, что она приехала с опозданием на концерт группы "Пикник". Евгения стояла в очереди, когда услышала выстрелы.
"Мужчина меня схватил и сказал: "Бежим!". Муж с друзьями скрылся на втором этаже. Муж сказал бежать на МКАД. Потом мы там все встретились", — цитирует слова дочери космонавта "Комсомольская правда".
Евгения рассказала, что они скрылись от опасности на такси и сообщили первому попавшемуся полицейскому на дороге о расстреле людей.
Ранее директор группы "Пикник" рассказал о пропаже одного из членов коллектива.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.