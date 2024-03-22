Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Фото: ВК-аккаунт группы Пикник

Руководитель "Пикника" сообщил, что не может связаться с одним из членов музыкальной группы.

Ранее концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский рассказал о спасении музыкантов из концертного зала Крокус Сити Холл, на который была совершена атака террористов.