Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.
Руководитель "Пикника" сообщил, что не может связаться с одним из членов музыкальной группы.
Ранее концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский рассказал о спасении музыкантов из концертного зала Крокус Сити Холл, на который была совершена атака террористов.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.