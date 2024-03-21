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5 лайфхаков, как ощутить финансовую уверенность в завтрашнем дне

5 советов, как улучшить свое финансовое положение

1:56
Общество » Семья » Кошелек

Хорошее финансовое положение — это не только возможность купить все, что хочется. Это также ощущение уверенности в завтрашнем дне. Мы предлагаем вам 5 лайфхаков, которые помогут вам улучшить свою финансовую ситуацию и научат быть более ответственными в финансовых вопросах.

5 советов, как улучшить свое финансовое положение
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Использование наличных денег

Вместо того чтобы рассчитываться карточкой, используйте наличные деньги для расходов, не связанных со счетами. Оплата наличными помогает лучше контролировать свой бюджет. Кроме того, это поможет вам осознать, когда у вас заканчиваются деньги, и избежать излишних трат.

Небольшие еженедельные сбережения

Начните откладывать каждую неделю небольшую сумму, которую вы даже не почувствуете. Даже 100, 200 или 500 рублей, накопленные за год, могут стать приятным бонусом или финансовой подушкой безопасности в случае неожиданных расходов.

Использование системы конвертов

Разделите свои денежные средства на категории, используя разные конверты. Например, выделите отдельные конверты на продукты, коммунальные платежи, развлечения и другие нужды. Когда конверт опустеет, значит, вы достигли предельной суммы расходов в этой категории.

Избавляйтесь от хлама

Чистота и порядок в доме помогут не только сделать жизнь более комфортной, но и уменьшат желание покупать вещи, которые вам не нужны. Освободив пространство от лишнего, вы сами себе создадите барьер перед бесцельными тратами.

Дайте себе 30-дневную отсрочку

Если у вас возникло желание купить что-то, дайте себе 30 дней на обдумывание. За это время вы сможете понять, насколько вам действительно нужна эта покупка. Возможно, через месяц вы поймете, что желание приобрести эту вещь угасло и сэкономите свои деньги на более важные цели.

7 СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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