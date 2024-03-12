В парламенте Прикамья прокомментировали идею юриста Ирины Пономарёвой запретить английский язык в регионе

В Перми областные депутаты пояснили, что возможный запрет английского в рекламе - сфера федеральных властей

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

В Законодательном Собрании Пермского края отреагировали на обращение юриста из Оханска Ирины Пономарёвой о предложении запрета использования английского языка в регионе. По информации, предоставленной Properm.ru, пресс-служба регионального парламента пояснила, что готовится ответ на запрос активистки.

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Представители Заксобрания также напомнили, что принятие мер по защите и поддержке государственного языка России входит в компетенцию федеральных органов власти (согласно статье 4 Федерального закона №53-ФЗ). Такие вопросы не входят в область ответственности региональных властей.

В настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается проект федерального закона №468229-8, направленный на изменение ряда законодательных актов с целью защиты русского языка, ограничения использования англицизмов и иностранных слов на территории России, прежде всего в общественном пространстве.

Сама Ирина Пономарёва сообщила Properm.ru, что в ответе краевого парламента ей было сказано, что использование английских слов не нарушает "Закон о рекламе". Сведения об обращении активистки стали известны на прошлой неделе, когда СМИ сообщили, что идея была вдохновлена кофейней с английскими вывесками и зарубежной музыкой.