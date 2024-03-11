Картонный Путин, появившийся в фотозоне здания мэрии, стал причиной возмущения жителей Ельца

Жители Ельца потребовали провести проверку из-за появления картонного Путина в здании мэрии

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В праздничные дни в Ельце в здании мэрии появилась картонная фигура Владимира Путина. Она была установлена в фотозоне, чтобы желающие могли сфотографироваться с российским президентом. Установившие фигуру сотрудники объяснили, что это создаст праздничное настроение, однако это не понравилось жителям города.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Местные граждане, поддерживающие Путина и СВО, заявили, что картонная фигура выставляет президента на посмешище, и потребовали проверить главу администрации города Евгения Боровского на дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Авторы обращения заявили, что из Путина сделали "чучело для потехи", и подчеркнули, что считают себя патриотами и не позволят позорить российскую власть.

В администрации Ельца пока не дали никаких комментариев по поводу произошедшего.