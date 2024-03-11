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В Липецке состоялось открытие Центра молодёжной карьеры, на базе которого будут проводиться тренинги по саморазвитию и профориентации

Валерий Фальков открыл первый в России Центр молодёжной карьеры

0:59
Общество

В Липецке состоялось открытие Центра молодёжной карьеры.

Валерий Фальков открыл первый в России Центр молодёжной карьеры
Фото: t.me/minobrnaukiofficial

Открыли Центр глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На базе этого профориентационного обучающего центра находятся учебные и компьютерные классы, библио-кафе, кабинет психолога и конференц-залы.

"Наличие такого пространства, функция которого связана с профориентацией, трудоустройством молодёжи, карьерным сопровождением, очень важно и актуально. Это напрямую соотносится с той работой, которую проводят высшие учебные заведения нашей страны. Ведь одним из главных показателей работы каждого вуза является трудоустройство выпускников", — заявил Валерий Фальков.

В Центре планируется проводить профконсультации, различные тренинги и тестирования по саморазвитию и профориентации. К его деятельности уже привлечены высшие и средний профессиональные образовательные учреждения области.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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