В Липецке состоялось открытие Центра молодёжной карьеры, на базе которого будут проводиться тренинги по саморазвитию и профориентации

Валерий Фальков открыл первый в России Центр молодёжной карьеры

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В Липецке состоялось открытие Центра молодёжной карьеры.

Фото: t.me/minobrnaukiofficial

Открыли Центр глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На базе этого профориентационного обучающего центра находятся учебные и компьютерные классы, библио-кафе, кабинет психолога и конференц-залы.

"Наличие такого пространства, функция которого связана с профориентацией, трудоустройством молодёжи, карьерным сопровождением, очень важно и актуально. Это напрямую соотносится с той работой, которую проводят высшие учебные заведения нашей страны. Ведь одним из главных показателей работы каждого вуза является трудоустройство выпускников", — заявил Валерий Фальков.

В Центре планируется проводить профконсультации, различные тренинги и тестирования по саморазвитию и профориентации. К его деятельности уже привлечены высшие и средний профессиональные образовательные учреждения области.