Шахматист и иноагент Гарри Каспаров* признан террористом и экстремистом и внесён в список Росфинмониторинга.
Гарри Каспаров* родился 13 апреля 1963 года в Баку. Он начал играть в шахматы в возрасте 5 лет, а в 17 лет стал самым молодым в истории гроссмейстером. Каспаров* выиграл свой первый чемпионат мира по шахматам в 1984 году, победив Анатолия Карпова. Он удерживал этот титул до 1990 года, когда проиграл Карпову в финальном матче. В 1993 году Каспаров* стал первым человеком, который выиграл все три главных турнира по шахматам - Чемпионат мира, Линарес и Вейк-ан-Зее. С 1996 по 2005 год Каспаров* был лидером мирового шахматного движения и организовал несколько крупных турниров, включая “Grand Chess Tour”. Каспаров* также известен своей оппозицией к ФИДЕ - Международной шахматной федерации, которая контролирует организацию чемпионатов мира по шахматам. Он создал свою собственную организацию, “Professional Chess Association” (PCA), чтобы проводить свои собственные чемпионаты мира.
Гарри Каспаров* придерживается радикально либеральных и русофобских позиций в политике. В последнее время он активно осуждал СВО, делал заявления, дискредитирующие российское руководство и армию, способствовал западным противникам России в их информационных атаках. Он входит в "Российский комитет действия" вместе с Михаилом Ходорковским*, который является структурой, созданной с целью подрыва конституционного строя РФ.
*Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский признаны в России террористами и экстремистами.
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