В мегаполисах России уже наблюдается повышенный спрос на цветы

Букеты подорожали к 8 Марта уже на 10%

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

Уже за два дня до 8 Марта цены на букеты цветов выросли более, чем на 10%. Так в Нижнем Новгороде рост цены составил от 10 до 12% от стандартной цены.

Фото: openverse by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Между тем, рост цен на букеты цветов в Нижнем Новгороде не столь значителен, как в крупных городах Урала и Сибири, где он достиг уже 20% в связи с дальностью транспортировки. Поскольку цветы являются "скоропортящимся" товаром и требуют тщательного хранения, то мужчины обоснованно покупают их непосредственно перед "самым дорогим утром", то есть вечером 7 марта или уже утром 8 марта. Рост цен уже достигает 100-125 %. И одна ветка мимозы уже может обойтись в 500 рублей в Москве и в 200 рублей в том же Нижнем Новгороде. Цена же одной розы в мегаполисах начинается от 1000 рублей.

Тем не менее, мартовский спрос на цветы постоянен, поскольку российские женщины по мнению мужчин заслуживают самого лучшего и прекрасного, невзирая на меркантильные спекуляции продавцов цветов.