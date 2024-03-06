В мегаполисах России уже наблюдается повышенный спрос на цветы

Уже за два дня до 8 Марта цены на букеты цветов выросли более, чем на 10%. Так в Нижнем Новгороде рост цены составил от 10 до 12% от стандартной цены.
Между тем, рост цен на букеты цветов в Нижнем Новгороде не столь значителен, как в крупных городах Урала и Сибири, где он достиг уже 20% в связи с дальностью транспортировки. Поскольку цветы являются "скоропортящимся" товаром и требуют тщательного хранения, то мужчины обоснованно покупают их непосредственно перед "самым дорогим утром", то есть вечером 7 марта или уже утром 8 марта. Рост цен уже достигает 100-125 %. И одна ветка мимозы уже может обойтись в 500 рублей в Москве и в 200 рублей в том же Нижнем Новгороде. Цена же одной розы в мегаполисах начинается от 1000 рублей.
Тем не менее, мартовский спрос на цветы постоянен, поскольку российские женщины по мнению мужчин заслуживают самого лучшего и прекрасного, невзирая на меркантильные спекуляции продавцов цветов.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.