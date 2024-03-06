Член совета РАО Кобылянский: запрет на выплату авторских ударит по кошельку иноагентов

Работавший с Пугачёвой продюсер предупредил иноагентов о больших убытках

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно повлиять на доходы иностранных агентов. Об этом рассказал Евгений Кобылянский, композитор, продюсер, и член Авторского Совета Российского Авторского Общества (РАО), в интервью с URA.RU.

Фото: wikimapia by Avij

Ранее Госдума приняла законопроект о полном запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, что может привести к потере от 50% до 80% рекламных доходов. Теперь также обсуждается возможность запрета выплат по авторским правам артистам, музыкантам и писателям, проживающим за границей, являющимся иноагентами и занимающимся дискредитацией России.

Кобылянский отметил, что ранее основная часть доходов была связана с публичными выступлениями, но сейчас произведения могут использоваться в различных медиа, что приносит значительные суммы. Лишение авторских отчислений негативно отразится на доходах артистов-иноагентов и на их самооценке.

Однако в настоящее время иностранные агенты всё же могут получать авторские выплаты за свои произведения. Например, деньги могут аккумулироваться на специальных счетах и передаваться правообладателям.

Кобылянский подчеркнул важность тщательной проработки механизмов закона, чтобы избежать негативных последствий для невинных людей. Он призвал к тому, чтобы закон был применен справедливо, не затрагивая авторов, не выступавших против своей страны, а также чтобы не лишать их возможности получать авторские вознаграждения.