Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москвич закидал дом Валерия Кашина коктейлями Молотова
Актер Алексей Чадов призвал молодежь идти в кинорежиссеры, сценаристы и операторы
Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption
Опубликовано видео возвращения частного космического модуля на Землю
В Госдуме назвали Запад причиной культурного и исторического раскола мира
Жена Зеленского отказалась от приглашения на обращение Байдена из-за Навальной
Давать ли собаке сырое мясо
Домохозяек научили идеальной уборке
Экс-советник кабмина ФРГ Рар: США добились одной из главных целей на Украине
Член совета РАО Кобылянский: запрет на выплату авторских ударит по кошельку иноагентов

Работавший с Пугачёвой продюсер предупредил иноагентов о больших убытках

1:32
Общество

Запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно повлиять на доходы иностранных агентов. Об этом рассказал Евгений Кобылянский, композитор, продюсер, и член Авторского Совета Российского Авторского Общества (РАО), в интервью с URA.RU.

Работавший с Пугачёвой продюсер предупредил иноагентов о больших убытках
Фото: wikimapia by Avij

Ранее Госдума приняла законопроект о полном запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, что может привести к потере от 50% до 80% рекламных доходов. Теперь также обсуждается возможность запрета выплат по авторским правам артистам, музыкантам и писателям, проживающим за границей, являющимся иноагентами и занимающимся дискредитацией России.

Кобылянский отметил, что ранее основная часть доходов была связана с публичными выступлениями, но сейчас произведения могут использоваться в различных медиа, что приносит значительные суммы. Лишение авторских отчислений негативно отразится на доходах артистов-иноагентов и на их самооценке.

Однако в настоящее время иностранные агенты всё же могут получать авторские выплаты за свои произведения. Например, деньги могут аккумулироваться на специальных счетах и передаваться правообладателям.

Кобылянский подчеркнул важность тщательной проработки механизмов закона, чтобы избежать негативных последствий для невинных людей. Он призвал к тому, чтобы закон был применен справедливо, не затрагивая авторов, не выступавших против своей страны, а также чтобы не лишать их возможности получать авторские вознаграждения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Обнаружить это животное спустя 87 лет помогла собака: в Южной Африке переоткрыли необычный золотой вид кротов
Станет настоящим украшением любого сада: как правильно сажать статиц
Станет настоящим украшением любого сада: как правильно сажать статиц
Последние материалы
Москвич закидал дом Валерия Кашина коктейлями Молотова
Актер Алексей Чадов призвал молодежь идти в кинорежиссеры, сценаристы и операторы
Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption
В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены
Опубликовано видео возвращения частного космического модуля на Землю
В Госдуме назвали Запад причиной культурного и исторического раскола мира
Жена Зеленского отказалась от приглашения на обращение Байдена из-за Навальной
Давать ли собаке сырое мясо
Домохозяек научили идеальной уборке
Экс-советник кабмина ФРГ Рар: США добились одной из главных целей на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников