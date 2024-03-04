Эксперты изучают законопроект о запрете на публикацию информации о нападавших на школы

Госдума: публикация биографий нападавших на школы способствует их героизации

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуму могут внести законопроект, согласно которому СМИ запретят публиковать информацию и биографии нападавших на школы, сообщает портал ДумаТВ.

Фото: tatarstan.ru by Пресс-служба президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глава Комитета Госдумы по молодежной политике, депутат фракции "Единая Россия" Артем Метелев сообщил в ходе парламентских слушаний на тему "Обеспечение безопасности в образовательных организациях", что в настоящее время проводятся экспертные консультации по законопроекту о запрете упоминания в СМИ и в интернете информации о нападавших на школы. По словам парламентария, под этот запрет могут попасть сведения о биографии преступника, о причинах преступления, о подробностях его жизни. После оценки специалистов авторы планируют вносить законопроект на рассмотрение Госдумы.

Ранее с подобной инициативой выступил Александр Бастрыкин. По мнению главы Следственного комитета РФ, подобные публикации способствуют героизации преступников.

Напомним, что в конце прошлого года фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла законопроект о передаче Росгвардии полномочий по охране образовательных учреждений.